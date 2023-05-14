CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
Güncel Haberler
Toplam Sandık : 3.154Toplam Seçmen : 1.062.886Açılan Sandık : 2.457Açılan Sandık Oranı : % 77.9Kullanılan Oy : 684.420Geçerli Oy : 674.495Katılım Oranı : % 83.44Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 51,00343.989Kemal Kılıçdaroğlu : % 44,85302.477Sinan Oğan : % 3,7325.179Muharrem İnce : % 0,422.
|Toplam Sandık
|:
|3.154
|Toplam Seçmen
|:
|1.062.886
|Açılan Sandık
|:
|2.457
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 77.9
|Kullanılan Oy
|:
|684.420
|Geçerli Oy
|:
|674.495
|Katılım Oranı
|:
|% 83.44
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 51,00
|343.989
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 44,85
|302.477
|Sinan Oğan
|:
|% 3,73
|25.179
|Muharrem İnce
|:
|% 0,42
|2.850
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500