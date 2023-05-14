Üye Girişi
Haberi Paylaş
CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 3.154Toplam Seçmen : 1.062.886Açılan Sandık : 2.457Açılan Sandık Oranı : % 77.9Kullanılan Oy : 684.420Geçerli Oy : 674.495Katılım Oranı : % 83.44Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 51,00343.989Kemal Kılıçdaroğlu : % 44,85302.477Sinan Oğan : % 3,7325.179Muharrem İnce : % 0,422.

Toplam Sandık: 3.154
Toplam Seçmen: 1.062.886
Açılan Sandık: 2.457
Açılan Sandık Oranı: % 77.9
Kullanılan Oy: 684.420
Geçerli Oy: 674.495
Katılım Oranı: % 83.44

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 51,00343.989
Kemal Kılıçdaroğlu: % 44,85302.477
Sinan Oğan: % 3,7325.179
Muharrem İnce: % 0,422.850
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title