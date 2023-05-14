CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
Güncel Haberler
Toplam Sandık : 474Toplam Seçmen : 133.968Açılan Sandık : 371Açılan Sandık Oranı : % 78.27Kullanılan Oy : 79.586Geçerli Oy : 77.789Katılım Oranı : % 78.12Oy OranıOy SayısıKemal Kılıçdaroğlu : % 63,6849.538Recep Tayyip Erdoğan : % 25,0419.479Sinan Oğan : % 11,028.
|Toplam Sandık
|:
|474
|Toplam Seçmen
|:
|133.968
|Açılan Sandık
|:
|371
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 78.27
|Kullanılan Oy
|:
|79.586
|Geçerli Oy
|:
|77.789
|Katılım Oranı
|:
|% 78.12
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 63,68
|49.538
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 25,04
|19.479
|Sinan Oğan
|:
|% 11,02
|8.568
|Muharrem İnce
|:
|% 0,26
|204
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500