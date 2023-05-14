Üye Girişi
Haberi Paylaş
CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 474Toplam Seçmen : 133.968Açılan Sandık : 371Açılan Sandık Oranı : % 78.27Kullanılan Oy : 79.586Geçerli Oy : 77.789Katılım Oranı : % 78.12Oy OranıOy SayısıKemal Kılıçdaroğlu : % 63,6849.538Recep Tayyip Erdoğan : % 25,0419.479Sinan Oğan : % 11,028.

Toplam Sandık: 474
Toplam Seçmen: 133.968
Açılan Sandık: 371
Açılan Sandık Oranı: % 78.27
Kullanılan Oy: 79.586
Geçerli Oy: 77.789
Katılım Oranı: % 78.12

Oy OranıOy Sayısı
Kemal Kılıçdaroğlu: % 63,6849.538
Recep Tayyip Erdoğan: % 25,0419.479
Sinan Oğan: % 11,028.568
Muharrem İnce: % 0,26204
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title