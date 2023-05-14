CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 1.085Toplam Seçmen : 328.395Açılan Sandık : 975Açılan Sandık Oranı : % 89.86Kullanılan Oy : 260.338Geçerli Oy : 255.326Katılım Oranı : % 89.35Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 53,95137.757Kemal Kılıçdaroğlu : % 37,9196.781Sinan Oğan : % 7,4018.900Muharrem İnce : % 0,741.
|Toplam Sandık
|:
|1.085
|Toplam Seçmen
|:
|328.395
|Açılan Sandık
|:
|975
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 89.86
|Kullanılan Oy
|:
|260.338
|Geçerli Oy
|:
|255.326
|Katılım Oranı
|:
|% 89.35
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 53,95
|137.757
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 37,91
|96.781
|Sinan Oğan
|:
|% 7,40
|18.900
|Muharrem İnce
|:
|% 0,74
|1.888
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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