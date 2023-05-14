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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 1.085Toplam Seçmen : 328.395Açılan Sandık : 975Açılan Sandık Oranı : % 89.86Kullanılan Oy : 260.338Geçerli Oy : 255.326Katılım Oranı : % 89.35Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 53,95137.757Kemal Kılıçdaroğlu : % 37,9196.781Sinan Oğan : % 7,4018.900Muharrem İnce : % 0,741.

Toplam Sandık: 1.085
Toplam Seçmen: 328.395
Açılan Sandık: 975
Açılan Sandık Oranı: % 89.86
Kullanılan Oy: 260.338
Geçerli Oy: 255.326
Katılım Oranı: % 89.35

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 53,95137.757
Kemal Kılıçdaroğlu: % 37,9196.781
Sinan Oğan: % 7,4018.900
Muharrem İnce: % 0,741.888
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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