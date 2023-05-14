CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 30.849Toplam Seçmen : 11.367.598Açılan Sandık : 21.432Açılan Sandık Oranı : % 69.47Kullanılan Oy : 7.112.674Geçerli Oy : 7.033.915Katılım Oranı : % 90.19Oy OranıOy SayısıKemal Kılıçdaroğlu : % 48,343.399.938Recep Tayyip Erdoğan : % 46,773.289.394Sinan Oğan : % 4,52318.
|Toplam Sandık
|:
|30.849
|Toplam Seçmen
|:
|11.367.598
|Açılan Sandık
|:
|21.432
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 69.47
|Kullanılan Oy
|:
|7.112.674
|Geçerli Oy
|:
|7.033.915
|Katılım Oranı
|:
|% 90.19
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 48,34
|3.399.938
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 46,77
|3.289.394
|Sinan Oğan
|:
|% 4,52
|318.230
|Muharrem İnce
|:
|% 0,37
|26.353
Kaynak: AA / Güncel
Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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