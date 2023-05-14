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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 30.849Toplam Seçmen : 11.367.598Açılan Sandık : 21.432Açılan Sandık Oranı : % 69.47Kullanılan Oy : 7.112.674Geçerli Oy : 7.033.915Katılım Oranı : % 90.19Oy OranıOy SayısıKemal Kılıçdaroğlu : % 48,343.399.938Recep Tayyip Erdoğan : % 46,773.289.394Sinan Oğan : % 4,52318.

Toplam Sandık: 30.849
Toplam Seçmen: 11.367.598
Açılan Sandık: 21.432
Açılan Sandık Oranı: % 69.47
Kullanılan Oy: 7.112.674
Geçerli Oy: 7.033.915
Katılım Oranı: % 90.19

Oy OranıOy Sayısı
Kemal Kılıçdaroğlu: % 48,343.399.938
Recep Tayyip Erdoğan: % 46,773.289.394
Sinan Oğan: % 4,52318.230
Muharrem İnce: % 0,3726.353
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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