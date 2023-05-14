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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 9.897Toplam Seçmen : 3.445.505Açılan Sandık : 7.852Açılan Sandık Oranı : % 79.34Kullanılan Oy : 2.440.535Geçerli Oy : 2.406.461Katılım Oranı : % 90.04Oy OranıOy SayısıKemal Kılıçdaroğlu : % 62,211.497.010Recep Tayyip Erdoğan : % 32,38779.205Sinan Oğan : % 4,85116.

Toplam Sandık: 9.897
Toplam Seçmen: 3.445.505
Açılan Sandık: 7.852
Açılan Sandık Oranı: % 79.34
Kullanılan Oy: 2.440.535
Geçerli Oy: 2.406.461
Katılım Oranı: % 90.04

Oy OranıOy Sayısı
Kemal Kılıçdaroğlu: % 62,211.497.010
Recep Tayyip Erdoğan: % 32,38779.205
Sinan Oğan: % 4,85116.666
Muharrem İnce: % 0,5613.580
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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