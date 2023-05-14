CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 9.897Toplam Seçmen : 3.445.505Açılan Sandık : 7.852Açılan Sandık Oranı : % 79.34Kullanılan Oy : 2.440.535Geçerli Oy : 2.406.461Katılım Oranı : % 90.04Oy OranıOy SayısıKemal Kılıçdaroğlu : % 62,211.497.010Recep Tayyip Erdoğan : % 32,38779.205Sinan Oğan : % 4,85116.
|Toplam Sandık
|:
|9.897
|Toplam Seçmen
|:
|3.445.505
|Açılan Sandık
|:
|7.852
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 79.34
|Kullanılan Oy
|:
|2.440.535
|Geçerli Oy
|:
|2.406.461
|Katılım Oranı
|:
|% 90.04
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 62,21
|1.497.010
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 32,38
|779.205
|Sinan Oğan
|:
|% 4,85
|116.666
|Muharrem İnce
|:
|% 0,56
|13.580
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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