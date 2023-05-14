CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 2.405Toplam Seçmen : 753.538Açılan Sandık : 2.202Açılan Sandık Oranı : % 91.56Kullanılan Oy : 583.959Geçerli Oy : 571.452Katılım Oranı : % 85.32Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 71,40408.038Kemal Kılıçdaroğlu : % 22,60129.127Sinan Oğan : % 5,5731.833Muharrem İnce : % 0,432.
|Toplam Sandık
|:
|2.405
|Toplam Seçmen
|:
|753.538
|Açılan Sandık
|:
|2.202
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 91.56
|Kullanılan Oy
|:
|583.959
|Geçerli Oy
|:
|571.452
|Katılım Oranı
|:
|% 85.32
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 71,40
|408.038
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 22,60
|129.127
|Sinan Oğan
|:
|% 5,57
|31.833
|Muharrem İnce
|:
|% 0,43
|2.454
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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