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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 2.405Toplam Seçmen : 753.538Açılan Sandık : 2.202Açılan Sandık Oranı : % 91.56Kullanılan Oy : 583.959Geçerli Oy : 571.452Katılım Oranı : % 85.32Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 71,40408.038Kemal Kılıçdaroğlu : % 22,60129.127Sinan Oğan : % 5,5731.833Muharrem İnce : % 0,432.

Toplam Sandık: 2.405
Toplam Seçmen: 753.538
Açılan Sandık: 2.202
Açılan Sandık Oranı: % 91.56
Kullanılan Oy: 583.959
Geçerli Oy: 571.452
Katılım Oranı: % 85.32

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 71,40408.038
Kemal Kılıçdaroğlu: % 22,60129.127
Sinan Oğan: % 5,5731.833
Muharrem İnce: % 0,432.454
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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