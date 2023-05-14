CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 4.785Toplam Seçmen : 1.615.326Açılan Sandık : 3.462Açılan Sandık Oranı : % 72.35Kullanılan Oy : 998.852Geçerli Oy : 984.369Katılım Oranı : % 87.51Oy OranıOy SayısıKemal Kılıçdaroğlu : % 49,05482.847Recep Tayyip Erdoğan : % 45,47447.604Sinan Oğan : % 5,0850.005Muharrem İnce : % 0,403.
|Toplam Sandık
|:
|4.785
|Toplam Seçmen
|:
|1.615.326
|Açılan Sandık
|:
|3.462
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 72.35
|Kullanılan Oy
|:
|998.852
|Geçerli Oy
|:
|984.369
|Katılım Oranı
|:
|% 87.51
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 49,05
|482.847
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 45,47
|447.604
|Sinan Oğan
|:
|% 5,08
|50.005
|Muharrem İnce
|:
|% 0,40
|3.913
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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