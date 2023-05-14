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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 4.785Toplam Seçmen : 1.615.326Açılan Sandık : 3.462Açılan Sandık Oranı : % 72.35Kullanılan Oy : 998.852Geçerli Oy : 984.369Katılım Oranı : % 87.51Oy OranıOy SayısıKemal Kılıçdaroğlu : % 49,05482.847Recep Tayyip Erdoğan : % 45,47447.604Sinan Oğan : % 5,0850.005Muharrem İnce : % 0,403.

Toplam Sandık: 4.785
Toplam Seçmen: 1.615.326
Açılan Sandık: 3.462
Açılan Sandık Oranı: % 72.35
Kullanılan Oy: 998.852
Geçerli Oy: 984.369
Katılım Oranı: % 87.51

Oy OranıOy Sayısı
Kemal Kılıçdaroğlu: % 49,05482.847
Recep Tayyip Erdoğan: % 45,47447.604
Sinan Oğan: % 5,0850.005
Muharrem İnce: % 0,403.913
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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