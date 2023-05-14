CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 1.452Toplam Seçmen : 399.303Açılan Sandık : 1.333Açılan Sandık Oranı : % 91.8Kullanılan Oy : 298.226Geçerli Oy : 292.303Katılım Oranı : % 81.62Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 66,72195.029Kemal Kılıçdaroğlu : % 30,6989.711Sinan Oğan : % 2,176.336Muharrem İnce : % 0,421.
|Toplam Sandık
|:
|1.452
|Toplam Seçmen
|:
|399.303
|Açılan Sandık
|:
|1.333
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 91.8
|Kullanılan Oy
|:
|298.226
|Geçerli Oy
|:
|292.303
|Katılım Oranı
|:
|% 81.62
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 66,72
|195.029
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 30,69
|89.711
|Sinan Oğan
|:
|% 2,17
|6.336
|Muharrem İnce
|:
|% 0,42
|1.227
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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