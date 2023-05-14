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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 1.452Toplam Seçmen : 399.303Açılan Sandık : 1.333Açılan Sandık Oranı : % 91.8Kullanılan Oy : 298.226Geçerli Oy : 292.303Katılım Oranı : % 81.62Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 66,72195.029Kemal Kılıçdaroğlu : % 30,6989.711Sinan Oğan : % 2,176.336Muharrem İnce : % 0,421.

Toplam Sandık: 1.452
Toplam Seçmen: 399.303
Açılan Sandık: 1.333
Açılan Sandık Oranı: % 91.8
Kullanılan Oy: 298.226
Geçerli Oy: 292.303
Katılım Oranı: % 81.62

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 66,72195.029
Kemal Kılıçdaroğlu: % 30,6989.711
Sinan Oğan: % 2,176.336
Muharrem İnce: % 0,421.227
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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