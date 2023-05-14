CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 1.885Toplam Seçmen : 536.910Açılan Sandık : 1.747Açılan Sandık Oranı : % 92.68Kullanılan Oy : 445.105Geçerli Oy : 435.291Katılım Oranı : % 89.8Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 63,39275.932Kemal Kılıçdaroğlu : % 29,28127.459Sinan Oğan : % 6,7729.467Muharrem İnce : % 0,562.
|Toplam Sandık
|:
|1.885
|Toplam Seçmen
|:
|536.910
|Açılan Sandık
|:
|1.747
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 92.68
|Kullanılan Oy
|:
|445.105
|Geçerli Oy
|:
|435.291
|Katılım Oranı
|:
|% 89.8
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 63,39
|275.932
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 29,28
|127.459
|Sinan Oğan
|:
|% 6,77
|29.467
|Muharrem İnce
|:
|% 0,56
|2.433
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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