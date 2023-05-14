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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 1.885Toplam Seçmen : 536.910Açılan Sandık : 1.747Açılan Sandık Oranı : % 92.68Kullanılan Oy : 445.105Geçerli Oy : 435.291Katılım Oranı : % 89.8Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 63,39275.932Kemal Kılıçdaroğlu : % 29,28127.459Sinan Oğan : % 6,7729.467Muharrem İnce : % 0,562.

Toplam Sandık: 1.885
Toplam Seçmen: 536.910
Açılan Sandık: 1.747
Açılan Sandık Oranı: % 92.68
Kullanılan Oy: 445.105
Geçerli Oy: 435.291
Katılım Oranı: % 89.8

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 63,39275.932
Kemal Kılıçdaroğlu: % 29,28127.459
Sinan Oğan: % 6,7729.467
Muharrem İnce: % 0,562.433
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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