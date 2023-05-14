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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 1.207Toplam Seçmen : 307.114Açılan Sandık : 1.063Açılan Sandık Oranı : % 88.07Kullanılan Oy : 190.650Geçerli Oy : 186.311Katılım Oranı : % 71.49Oy OranıOy SayısıKemal Kılıçdaroğlu : % 64,66120.467Recep Tayyip Erdoğan : % 32,8361.171Sinan Oğan : % 1,993.

Toplam Sandık: 1.207
Toplam Seçmen: 307.114
Açılan Sandık: 1.063
Açılan Sandık Oranı: % 88.07
Kullanılan Oy: 190.650
Geçerli Oy: 186.311
Katılım Oranı: % 71.49

Oy OranıOy Sayısı
Kemal Kılıçdaroğlu: % 64,66120.467
Recep Tayyip Erdoğan: % 32,8361.171
Sinan Oğan: % 1,993.703
Muharrem İnce: % 0,52970
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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