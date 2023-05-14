CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 1.207Toplam Seçmen : 307.114Açılan Sandık : 1.063Açılan Sandık Oranı : % 88.07Kullanılan Oy : 190.650Geçerli Oy : 186.311Katılım Oranı : % 71.49Oy OranıOy SayısıKemal Kılıçdaroğlu : % 64,66120.467Recep Tayyip Erdoğan : % 32,8361.171Sinan Oğan : % 1,993.
|Toplam Sandık
|:
|1.207
|Toplam Seçmen
|:
|307.114
|Açılan Sandık
|:
|1.063
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 88.07
|Kullanılan Oy
|:
|190.650
|Geçerli Oy
|:
|186.311
|Katılım Oranı
|:
|% 71.49
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 64,66
|120.467
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 32,83
|61.171
|Sinan Oğan
|:
|% 1,99
|3.703
|Muharrem İnce
|:
|% 0,52
|970
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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