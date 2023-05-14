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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 971Toplam Seçmen : 296.566Açılan Sandık : 954Açılan Sandık Oranı : % 98.25Kullanılan Oy : 254.017Geçerli Oy : 245.937Katılım Oranı : % 87.32Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 71,57176.011Kemal Kılıçdaroğlu : % 22,3955.058Sinan Oğan : % 5,5813.730Muharrem İnce : % 0,461.

Toplam Sandık: 971
Toplam Seçmen: 296.566
Açılan Sandık: 954
Açılan Sandık Oranı: % 98.25
Kullanılan Oy: 254.017
Geçerli Oy: 245.937
Katılım Oranı: % 87.32

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 71,57176.011
Kemal Kılıçdaroğlu: % 22,3955.058
Sinan Oğan: % 5,5813.730
Muharrem İnce: % 0,461.138
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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