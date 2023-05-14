CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 971Toplam Seçmen : 296.566Açılan Sandık : 954Açılan Sandık Oranı : % 98.25Kullanılan Oy : 254.017Geçerli Oy : 245.937Katılım Oranı : % 87.32Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 71,57176.011Kemal Kılıçdaroğlu : % 22,3955.058Sinan Oğan : % 5,5813.730Muharrem İnce : % 0,461.
|Toplam Sandık
|:
|971
|Toplam Seçmen
|:
|296.566
|Açılan Sandık
|:
|954
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 98.25
|Kullanılan Oy
|:
|254.017
|Geçerli Oy
|:
|245.937
|Katılım Oranı
|:
|% 87.32
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 71,57
|176.011
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 22,39
|55.058
|Sinan Oğan
|:
|% 5,58
|13.730
|Muharrem İnce
|:
|% 0,46
|1.138
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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