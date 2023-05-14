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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 971Toplam Seçmen : 256.807Açılan Sandık : 930Açılan Sandık Oranı : % 95.78Kullanılan Oy : 224.192Geçerli Oy : 220.735Katılım Oranı : % 91.46Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 56,93125.668Kemal Kılıçdaroğlu : % 37,2382.166Sinan Oğan : % 5,3411.795Muharrem İnce : % 0,501.

Toplam Sandık: 971
Toplam Seçmen: 256.807
Açılan Sandık: 930
Açılan Sandık Oranı: % 95.78
Kullanılan Oy: 224.192
Geçerli Oy: 220.735
Katılım Oranı: % 91.46

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 56,93125.668
Kemal Kılıçdaroğlu: % 37,2382.166
Sinan Oğan: % 5,3411.795
Muharrem İnce: % 0,501.106
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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