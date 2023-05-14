CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 971Toplam Seçmen : 256.807Açılan Sandık : 930Açılan Sandık Oranı : % 95.78Kullanılan Oy : 224.192Geçerli Oy : 220.735Katılım Oranı : % 91.46Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 56,93125.668Kemal Kılıçdaroğlu : % 37,2382.166Sinan Oğan : % 5,3411.795Muharrem İnce : % 0,501.
|Toplam Sandık
|:
|971
|Toplam Seçmen
|:
|256.807
|Açılan Sandık
|:
|930
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 95.78
|Kullanılan Oy
|:
|224.192
|Geçerli Oy
|:
|220.735
|Katılım Oranı
|:
|% 91.46
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 56,93
|125.668
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 37,23
|82.166
|Sinan Oğan
|:
|% 5,34
|11.795
|Muharrem İnce
|:
|% 0,50
|1.106
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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