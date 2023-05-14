CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 12.275Toplam Seçmen : 4.285.644Açılan Sandık : 9.904Açılan Sandık Oranı : % 80.68Kullanılan Oy : 3.103.095Geçerli Oy : 3.060.636Katılım Oranı : % 90.86Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 47,391.450.445Kemal Kılıçdaroğlu : % 45,771.400.749Sinan Oğan : % 6,45197.
|Toplam Sandık
|:
|12.275
|Toplam Seçmen
|:
|4.285.644
|Açılan Sandık
|:
|9.904
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 80.68
|Kullanılan Oy
|:
|3.103.095
|Geçerli Oy
|:
|3.060.636
|Katılım Oranı
|:
|% 90.86
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 47,39
|1.450.445
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 45,77
|1.400.749
|Sinan Oğan
|:
|% 6,45
|197.471
|Muharrem İnce
|:
|% 0,39
|11.971
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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