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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 12.275Toplam Seçmen : 4.285.644Açılan Sandık : 9.904Açılan Sandık Oranı : % 80.68Kullanılan Oy : 3.103.095Geçerli Oy : 3.060.636Katılım Oranı : % 90.86Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 47,391.450.445Kemal Kılıçdaroğlu : % 45,771.400.749Sinan Oğan : % 6,45197.

Toplam Sandık: 12.275
Toplam Seçmen: 4.285.644
Açılan Sandık: 9.904
Açılan Sandık Oranı: % 80.68
Kullanılan Oy: 3.103.095
Geçerli Oy: 3.060.636
Katılım Oranı: % 90.86

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 47,391.450.445
Kemal Kılıçdaroğlu: % 45,771.400.749
Sinan Oğan: % 6,45197.471
Muharrem İnce: % 0,3911.971
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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