CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 5.592Toplam Seçmen : 1.907.463Açılan Sandık : 4.549Açılan Sandık Oranı : % 81.35Kullanılan Oy : 1.360.510Geçerli Oy : 1.343.249Katılım Oranı : % 88.77Oy OranıOy SayısıKemal Kılıçdaroğlu : % 52,67707.440Recep Tayyip Erdoğan : % 40,24540.516Sinan Oğan : % 6,4186.
|Toplam Sandık
|:
|5.592
|Toplam Seçmen
|:
|1.907.463
|Açılan Sandık
|:
|4.549
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 81.35
|Kullanılan Oy
|:
|1.360.510
|Geçerli Oy
|:
|1.343.249
|Katılım Oranı
|:
|% 88.77
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 52,67
|707.440
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 40,24
|540.516
|Sinan Oğan
|:
|% 6,41
|86.138
|Muharrem İnce
|:
|% 0,68
|9.155
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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