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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 5.592Toplam Seçmen : 1.907.463Açılan Sandık : 4.549Açılan Sandık Oranı : % 81.35Kullanılan Oy : 1.360.510Geçerli Oy : 1.343.249Katılım Oranı : % 88.77Oy OranıOy SayısıKemal Kılıçdaroğlu : % 52,67707.440Recep Tayyip Erdoğan : % 40,24540.516Sinan Oğan : % 6,4186.

Toplam Sandık: 5.592
Toplam Seçmen: 1.907.463
Açılan Sandık: 4.549
Açılan Sandık Oranı: % 81.35
Kullanılan Oy: 1.360.510
Geçerli Oy: 1.343.249
Katılım Oranı: % 88.77

Oy OranıOy Sayısı
Kemal Kılıçdaroğlu: % 52,67707.440
Recep Tayyip Erdoğan: % 40,24540.516
Sinan Oğan: % 6,4186.138
Muharrem İnce: % 0,689.155
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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