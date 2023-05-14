CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 339Toplam Seçmen : 68.134Açılan Sandık : 329Açılan Sandık Oranı : % 97.05Kullanılan Oy : 54.246Geçerli Oy : 52.700Katılım Oranı : % 82.43Oy OranıOy SayısıKemal Kılıçdaroğlu : % 55,5129.255Recep Tayyip Erdoğan : % 39,7020.923Sinan Oğan : % 4,212.
|Toplam Sandık
|:
|339
|Toplam Seçmen
|:
|68.134
|Açılan Sandık
|:
|329
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 97.05
|Kullanılan Oy
|:
|54.246
|Geçerli Oy
|:
|52.700
|Katılım Oranı
|:
|% 82.43
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 55,51
|29.255
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 39,70
|20.923
|Sinan Oğan
|:
|% 4,21
|2.220
|Muharrem İnce
|:
|% 0,58
|302
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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