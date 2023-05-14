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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 339Toplam Seçmen : 68.134Açılan Sandık : 329Açılan Sandık Oranı : % 97.05Kullanılan Oy : 54.246Geçerli Oy : 52.700Katılım Oranı : % 82.43Oy OranıOy SayısıKemal Kılıçdaroğlu : % 55,5129.255Recep Tayyip Erdoğan : % 39,7020.923Sinan Oğan : % 4,212.

Toplam Sandık: 339
Toplam Seçmen: 68.134
Açılan Sandık: 329
Açılan Sandık Oranı: % 97.05
Kullanılan Oy: 54.246
Geçerli Oy: 52.700
Katılım Oranı: % 82.43

Oy OranıOy Sayısı
Kemal Kılıçdaroğlu: % 55,5129.255
Recep Tayyip Erdoğan: % 39,7020.923
Sinan Oğan: % 4,212.220
Muharrem İnce: % 0,58302
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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