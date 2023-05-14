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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 637Toplam Seçmen : 132.313Açılan Sandık : 637Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 116.848Geçerli Oy : 113.916Katılım Oranı : % 88.31Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 47,7354.368Kemal Kılıçdaroğlu : % 46,5252.990Sinan Oğan : % 5,135.

Toplam Sandık: 637
Toplam Seçmen: 132.313
Açılan Sandık: 637
Açılan Sandık Oranı: % 100
Kullanılan Oy: 116.848
Geçerli Oy: 113.916
Katılım Oranı: % 88.31

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 47,7354.368
Kemal Kılıçdaroğlu: % 46,5252.990
Sinan Oğan: % 5,135.849
Muharrem İnce: % 0,62709
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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