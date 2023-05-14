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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 2.720Toplam Seçmen : 877.145Açılan Sandık : 2.133Açılan Sandık Oranı : % 78.42Kullanılan Oy : 601.983Geçerli Oy : 590.360Katılım Oranı : % 89.54Oy OranıOy SayısıKemal Kılıçdaroğlu : % 55,83329.612Recep Tayyip Erdoğan : % 38,36226.452Sinan Oğan : % 5,0529.820Muharrem İnce : % 0,764.

Toplam Sandık: 2.720
Toplam Seçmen: 877.145
Açılan Sandık: 2.133
Açılan Sandık Oranı: % 78.42
Kullanılan Oy: 601.983
Geçerli Oy: 590.360
Katılım Oranı: % 89.54

Oy OranıOy Sayısı
Kemal Kılıçdaroğlu: % 55,83329.612
Recep Tayyip Erdoğan: % 38,36226.452
Sinan Oğan: % 5,0529.820
Muharrem İnce: % 0,764.476
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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