CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 2.720Toplam Seçmen : 877.145Açılan Sandık : 2.133Açılan Sandık Oranı : % 78.42Kullanılan Oy : 601.983Geçerli Oy : 590.360Katılım Oranı : % 89.54Oy OranıOy SayısıKemal Kılıçdaroğlu : % 55,83329.612Recep Tayyip Erdoğan : % 38,36226.452Sinan Oğan : % 5,0529.820Muharrem İnce : % 0,764.
|Toplam Sandık
|:
|2.720
|Toplam Seçmen
|:
|877.145
|Açılan Sandık
|:
|2.133
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 78.42
|Kullanılan Oy
|:
|601.983
|Geçerli Oy
|:
|590.360
|Katılım Oranı
|:
|% 89.54
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 55,83
|329.612
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 38,36
|226.452
|Sinan Oğan
|:
|% 5,05
|29.820
|Muharrem İnce
|:
|% 0,76
|4.476
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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