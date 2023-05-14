CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 3.322Toplam Seçmen : 990.605Açılan Sandık : 2.968Açılan Sandık Oranı : % 89.34Kullanılan Oy : 799.832Geçerli Oy : 781.739Katılım Oranı : % 91.42Oy OranıOy SayısıKemal Kılıçdaroğlu : % 48,00375.254Recep Tayyip Erdoğan : % 45,70357.237Sinan Oğan : % 5,6143.882Muharrem İnce : % 0,695.
|Toplam Sandık
|:
|3.322
|Toplam Seçmen
|:
|990.605
|Açılan Sandık
|:
|2.968
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 89.34
|Kullanılan Oy
|:
|799.832
|Geçerli Oy
|:
|781.739
|Katılım Oranı
|:
|% 91.42
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 48,00
|375.254
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 45,70
|357.237
|Sinan Oğan
|:
|% 5,61
|43.882
|Muharrem İnce
|:
|% 0,69
|5.366
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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