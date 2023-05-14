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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 3.322Toplam Seçmen : 990.605Açılan Sandık : 2.968Açılan Sandık Oranı : % 89.34Kullanılan Oy : 799.832Geçerli Oy : 781.739Katılım Oranı : % 91.42Oy OranıOy SayısıKemal Kılıçdaroğlu : % 48,00375.254Recep Tayyip Erdoğan : % 45,70357.237Sinan Oğan : % 5,6143.882Muharrem İnce : % 0,695.

Toplam Sandık: 3.322
Toplam Seçmen: 990.605
Açılan Sandık: 2.968
Açılan Sandık Oranı: % 89.34
Kullanılan Oy: 799.832
Geçerli Oy: 781.739
Katılım Oranı: % 91.42

Oy OranıOy Sayısı
Kemal Kılıçdaroğlu: % 48,00375.254
Recep Tayyip Erdoğan: % 45,70357.237
Sinan Oğan: % 5,6143.882
Muharrem İnce: % 0,695.366
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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