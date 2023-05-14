CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 576Toplam Seçmen : 156.092Açılan Sandık : 446Açılan Sandık Oranı : % 77.43Kullanılan Oy : 104.100Geçerli Oy : 100.736Katılım Oranı : % 87.98Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 55,8956.300Kemal Kılıçdaroğlu : % 36,8237.089Sinan Oğan : % 6,356.
|Toplam Sandık
|:
|576
|Toplam Seçmen
|:
|156.092
|Açılan Sandık
|:
|446
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 77.43
|Kullanılan Oy
|:
|104.100
|Geçerli Oy
|:
|100.736
|Katılım Oranı
|:
|% 87.98
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 55,89
|56.300
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 36,82
|37.089
|Sinan Oğan
|:
|% 6,35
|6.400
|Muharrem İnce
|:
|% 0,94
|947
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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