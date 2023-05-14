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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 576Toplam Seçmen : 156.092Açılan Sandık : 446Açılan Sandık Oranı : % 77.43Kullanılan Oy : 104.100Geçerli Oy : 100.736Katılım Oranı : % 87.98Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 55,8956.300Kemal Kılıçdaroğlu : % 36,8237.089Sinan Oğan : % 6,356.

Toplam Sandık: 576
Toplam Seçmen: 156.092
Açılan Sandık: 446
Açılan Sandık Oranı: % 77.43
Kullanılan Oy: 104.100
Geçerli Oy: 100.736
Katılım Oranı: % 87.98

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 55,8956.300
Kemal Kılıçdaroğlu: % 36,8237.089
Sinan Oğan: % 6,356.400
Muharrem İnce: % 0,94947
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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