CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 1.302Toplam Seçmen : 400.078Açılan Sandık : 1.052Açılan Sandık Oranı : % 80.8Kullanılan Oy : 274.356Geçerli Oy : 265.935Katılım Oranı : % 84.24Oy OranıOy SayısıKemal Kılıçdaroğlu : % 67,73180.107Recep Tayyip Erdoğan : % 30,8482.016Sinan Oğan : % 1,163.
|Toplam Sandık
|:
|1.302
|Toplam Seçmen
|:
|400.078
|Açılan Sandık
|:
|1.052
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 80.8
|Kullanılan Oy
|:
|274.356
|Geçerli Oy
|:
|265.935
|Katılım Oranı
|:
|% 84.24
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 67,73
|180.107
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 30,84
|82.016
|Sinan Oğan
|:
|% 1,16
|3.093
|Muharrem İnce
|:
|% 0,27
|719
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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