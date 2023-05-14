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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 1.302Toplam Seçmen : 400.078Açılan Sandık : 1.052Açılan Sandık Oranı : % 80.8Kullanılan Oy : 274.356Geçerli Oy : 265.935Katılım Oranı : % 84.24Oy OranıOy SayısıKemal Kılıçdaroğlu : % 67,73180.107Recep Tayyip Erdoğan : % 30,8482.016Sinan Oğan : % 1,163.

Toplam Sandık: 1.302
Toplam Seçmen: 400.078
Açılan Sandık: 1.052
Açılan Sandık Oranı: % 80.8
Kullanılan Oy: 274.356
Geçerli Oy: 265.935
Katılım Oranı: % 84.24

Oy OranıOy Sayısı
Kemal Kılıçdaroğlu: % 67,73180.107
Recep Tayyip Erdoğan: % 30,8482.016
Sinan Oğan: % 1,163.093
Muharrem İnce: % 0,27719
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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