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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 291Toplam Seçmen : 57.170Açılan Sandık : 291Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 49.800Geçerli Oy : 49.120Katılım Oranı : % 87.11Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 78,8838.747Kemal Kılıçdaroğlu : % 15,367.546Sinan Oğan : % 5,492.

Toplam Sandık: 291
Toplam Seçmen: 57.170
Açılan Sandık: 291
Açılan Sandık Oranı: % 100
Kullanılan Oy: 49.800
Geçerli Oy: 49.120
Katılım Oranı: % 87.11

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 78,8838.747
Kemal Kılıçdaroğlu: % 15,367.546
Sinan Oğan: % 5,492.697
Muharrem İnce: % 0,27130
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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