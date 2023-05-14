CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 291Toplam Seçmen : 57.170Açılan Sandık : 291Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 49.800Geçerli Oy : 49.120Katılım Oranı : % 87.11Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 78,8838.747Kemal Kılıçdaroğlu : % 15,367.546Sinan Oğan : % 5,492.
|Toplam Sandık
|:
|291
|Toplam Seçmen
|:
|57.170
|Açılan Sandık
|:
|291
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Kullanılan Oy
|:
|49.800
|Geçerli Oy
|:
|49.120
|Katılım Oranı
|:
|% 87.11
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 78,88
|38.747
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 15,36
|7.546
|Sinan Oğan
|:
|% 5,49
|2.697
|Muharrem İnce
|:
|% 0,27
|130
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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