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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 671Toplam Seçmen : 167.113Açılan Sandık : 671Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 152.961Geçerli Oy : 150.401Katılım Oranı : % 91.53Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 49,9075.045Kemal Kılıçdaroğlu : % 41,3262.155Sinan Oğan : % 8,0512.105Muharrem İnce : % 0,731.

Toplam Sandık: 671
Toplam Seçmen: 167.113
Açılan Sandık: 671
Açılan Sandık Oranı: % 100
Kullanılan Oy: 152.961
Geçerli Oy: 150.401
Katılım Oranı: % 91.53

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 49,9075.045
Kemal Kılıçdaroğlu: % 41,3262.155
Sinan Oğan: % 8,0512.105
Muharrem İnce: % 0,731.096
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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