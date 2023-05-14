CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 671Toplam Seçmen : 167.113Açılan Sandık : 671Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 152.961Geçerli Oy : 150.401Katılım Oranı : % 91.53Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 49,9075.045Kemal Kılıçdaroğlu : % 41,3262.155Sinan Oğan : % 8,0512.105Muharrem İnce : % 0,731.
|Toplam Sandık
|:
|671
|Toplam Seçmen
|:
|167.113
|Açılan Sandık
|:
|671
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Kullanılan Oy
|:
|152.961
|Geçerli Oy
|:
|150.401
|Katılım Oranı
|:
|% 91.53
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 49,90
|75.045
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 41,32
|62.155
|Sinan Oğan
|:
|% 8,05
|12.105
|Muharrem İnce
|:
|% 0,73
|1.096
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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