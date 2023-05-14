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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 713Toplam Seçmen : 193.535Açılan Sandık : 692Açılan Sandık Oranı : % 97.05Kullanılan Oy : 145.621Geçerli Oy : 140.244Katılım Oranı : % 77.58Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 65,2291.463Kemal Kılıçdaroğlu : % 32,3845.408Sinan Oğan : % 1,892.

Toplam Sandık: 713
Toplam Seçmen: 193.535
Açılan Sandık: 692
Açılan Sandık Oranı: % 97.05
Kullanılan Oy: 145.621
Geçerli Oy: 140.244
Katılım Oranı: % 77.58

Oy OranıOy Sayısı
Recep Tayyip Erdoğan: % 65,2291.463
Kemal Kılıçdaroğlu: % 32,3845.408
Sinan Oğan: % 1,892.658
Muharrem İnce: % 0,51715
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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