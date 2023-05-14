CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 713Toplam Seçmen : 193.535Açılan Sandık : 692Açılan Sandık Oranı : % 97.05Kullanılan Oy : 145.621Geçerli Oy : 140.244Katılım Oranı : % 77.58Oy OranıOy SayısıRecep Tayyip Erdoğan : % 65,2291.463Kemal Kılıçdaroğlu : % 32,3845.408Sinan Oğan : % 1,892.
|Toplam Sandık
|:
|713
|Toplam Seçmen
|:
|193.535
|Açılan Sandık
|:
|692
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 97.05
|Kullanılan Oy
|:
|145.621
|Geçerli Oy
|:
|140.244
|Katılım Oranı
|:
|% 77.58
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 65,22
|91.463
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 32,38
|45.408
|Sinan Oğan
|:
|% 1,89
|2.658
|Muharrem İnce
|:
|% 0,51
|715
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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