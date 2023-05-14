CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 866Toplam Seçmen : 221.007Açılan Sandık : 769Açılan Sandık Oranı : % 88.8Kullanılan Oy : 158.716Geçerli Oy : 153.518Katılım Oranı : % 81.79Oy OranıOy SayısıKemal Kılıçdaroğlu : % 50,7577.911Recep Tayyip Erdoğan : % 46,6071.537Sinan Oğan : % 2,273.
|Toplam Sandık
|:
|866
|Toplam Seçmen
|:
|221.007
|Açılan Sandık
|:
|769
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 88.8
|Kullanılan Oy
|:
|158.716
|Geçerli Oy
|:
|153.518
|Katılım Oranı
|:
|% 81.79
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Kemal Kılıçdaroğlu
|:
|% 50,75
|77.911
|Recep Tayyip Erdoğan
|:
|% 46,60
|71.537
|Sinan Oğan
|:
|% 2,27
|3.483
|Muharrem İnce
|:
|% 0,38
|587
Kaynak: AA / Güncel
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler
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