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CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 866Toplam Seçmen : 221.007Açılan Sandık : 769Açılan Sandık Oranı : % 88.8Kullanılan Oy : 158.716Geçerli Oy : 153.518Katılım Oranı : % 81.79Oy OranıOy SayısıKemal Kılıçdaroğlu : % 50,7577.911Recep Tayyip Erdoğan : % 46,6071.537Sinan Oğan : % 2,273.

Toplam Sandık: 866
Toplam Seçmen: 221.007
Açılan Sandık: 769
Açılan Sandık Oranı: % 88.8
Kullanılan Oy: 158.716
Geçerli Oy: 153.518
Katılım Oranı: % 81.79

Oy OranıOy Sayısı
Kemal Kılıçdaroğlu: % 50,7577.911
Recep Tayyip Erdoğan: % 46,6071.537
Sinan Oğan: % 2,273.483
Muharrem İnce: % 0,38587
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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