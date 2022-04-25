Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüksek yargı temsilcileri ile iftar programına katılarak konuşma yaptı. (1) - Haberler

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüksek yargı temsilcileri ile iftar programına katılarak konuşma yaptı. (1)

AA - Güncel
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Dua edilmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye gelişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüksek yargı temsilcileri ile iftar programına katılarak konuşma yaptı.

Dua edilmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye gelişi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüksek yargı temsilcileri ile iftar programına katılarak konuşma yaptı. (1)

AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, dua, Güncel, Haberler

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