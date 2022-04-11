Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Meclisi'nin takdiri çerçevesinde Başbakan seçilmesi münasebetiyle Şahbaz Şerif ile telefonda görüşerek...
AA - Sefa Mutlu - Güncel
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Meclisi'nin takdiri çerçevesinde Başbakan seçilmesi münasebetiyle Şahbaz Şerif ile telefonda görüşerek tebriklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Meclisi'nin takdiri çerçevesinde Başbakan seçilmesi münasebetiyle Şahbaz Şerif ile telefonda görüşerek tebriklerini iletti
AA / Sefa Mutlu - Güncel