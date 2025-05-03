Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Bugün bu topraklara bir mühür daha vuruyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi açılış töreninde yaptığı konuşmada,
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- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Bugün bu topraklara bir mühür daha vuruyoruz.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Bugün bu topraklara bir mühür daha vuruyoruz. Bugün Kıbrıs Türk halkına muhteşem bir eser daha kazandırıyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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