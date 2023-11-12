- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İsrail'in reddettiği nükleer silahlar denetlenmeli, geçiştirilmemeli. BM İnsan Hakları Konseyi ve Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından bunlar incelenmeli, sorumlular hakkında gereken başlatılmadı.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " İsrail'in reddettiği nükleer silahlar denetlenmeli, geçiştirilmemeli. BM İnsan Hakları Konseyi ve Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından bunlar incelenmeli, sorumlular hakkında gereken başlatılmadı. İsrailli akanlar tarafından ikrar edilen nükleer silah meselesi araştırılmalı, Atom Enerjisi Ajansı'ndan kaçırılan nükleer bombalar ortaya çıkarılmalı" dedi.