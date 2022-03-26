Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna savaşı) Gıda sektörümüz, Kazakistan, Amerika, Kanada olmak üzere diğer alternatif tedarik kaynaklarıyla ilgili...
AA - Ferdi Türkten - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna savaşı) Gıda sektörümüz, Kazakistan, Amerika, Kanada olmak üzere diğer alternatif tedarik kaynaklarıyla ilgili arayışlarını sürdürmektedir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya- Ukrayna savaşı) Gıda sektörümüz, Kazakistan, Amerika, Kanada olmak üzere diğer alternatif tedarik kaynaklarıyla ilgili arayışlarını sürdürmektedir."