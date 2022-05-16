Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri eski Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed El Nahyan'ın vefatı nedeniyle yarın Abu... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri eski Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed El Nahyan'ın vefatı nedeniyle yarın Abu...

AA - Muhammed Ali Toruntay - Güncel
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri eski Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed El Nahyan'ın vefatı nedeniyle yarın Abu...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri eski Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed El Nahyan'ın vefatı nedeniyle yarın Abu Dabi'ye taziye ziyaretinde bulunacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri eski Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed El Nahyan'ın vefatı nedeniyle yarın Abu Dabi'ye taziye ziyaretinde bulunacak.

AA / Muhammed Ali Toruntay - Güncel

Birleşik Arap Emirlikleri, Recep Tayyip Erdoğan, Zayed El Nahyan, cumhurbaşkanı, Güncel, Haberler

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