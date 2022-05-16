Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri eski Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed El Nahyan'ın vefatı nedeniyle yarın Abu... - Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri eski Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed El Nahyan'ın vefatı nedeniyle yarın Abu...
AA - Muhammed Ali Toruntay - Güncel
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri eski Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed El Nahyan'ın vefatı nedeniyle yarın Abu Dabi'ye taziye ziyaretinde bulunacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri eski Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed El Nahyan'ın vefatı nedeniyle yarın Abu Dabi'ye taziye ziyaretinde bulunacak.
AA / Muhammed Ali Toruntay - Güncel