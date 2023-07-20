Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Anavatan Türkiye, Kıbrıs Türk'ünün varlığının, egemenliğinin ve varlığının her zaman garantörü olacaktır" dedi.
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- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Anavatan Türkiye, Kıbrıs Türk'ünün varlığının, egemenliğinin ve varlığının her zaman garantörü olacaktır" dedi.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Anavatan Türkiye, Kıbrıs Türk'ünün varlığının, egemenliğinin ve varlığının her zaman garantörü olacaktır" dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel