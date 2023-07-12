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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "AB üyeliği konusunu tüm liderlerle, von der Leyen'le görüştük. Vize serbestisi, gümrüklerle ilgili güncelleme,...

Güncel Haberler

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "AB üyeliği konusunu tüm liderlerle, von der Leyen'le görüştük. Vize serbestisi, gümrüklerle ilgili güncelleme, kendilerinden olumlu bir yaklaşımı bekliyoruz.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "AB üyeliği konusunu tüm liderlerle, von der Leyen'le görüştük. Vize serbestisi, gümrüklerle ilgili güncelleme, kendilerinden olumlu bir yaklaşımı bekliyoruz. Yarın Brüksel'de yapılacak görüşmelerde bunun ele alınmasını temenni ediyorum."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Brüksel Vize Güncel Haberler

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