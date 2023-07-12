- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "AB üyeliği konusunu tüm liderlerle, von der Leyen'le görüştük. Vize serbestisi, gümrüklerle ilgili güncelleme, kendilerinden olumlu bir yaklaşımı bekliyoruz.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "AB üyeliği konusunu tüm liderlerle, von der Leyen'le görüştük. Vize serbestisi, gümrüklerle ilgili güncelleme, kendilerinden olumlu bir yaklaşımı bekliyoruz. Yarın Brüksel'de yapılacak görüşmelerde bunun ele alınmasını temenni ediyorum."