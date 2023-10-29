Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı'nda tebrikleri kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı kutlamaları kapsamında Anıtkabir'deki törenin ardından Cumhurbaşkanlığı'na geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıl dönümü nedeniyle tebrikleri kabul etti. Buradaki törende, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay Başkanı Metin Yener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin grup başkanvekilleri ve genel başkan yardımcıları, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Konseyi üyeleri, YÖK Başkanı Erol Özvar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve kuvvet komutanları, kamu kurumlarının yöneticilerinin de aralarında olduğu devlet erkanı, şehit yakınları ve gaziler, yabancı misyon şefleri ile uluslararası kuruluşların temsilcileri, Türkiye Süper Lig kulüp başkanları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bayram tebriklerini sundu. Tören, çeşitli rütbelerden askeri personelin Erdoğan'a tebriklerini sunmasıyla sona erdi.