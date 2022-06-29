Cumhurbaşkanı Ödeneğinin Artırılmasına İlişkin Düzenleme Ek Bütçe Teklifi Metninden Çıkarıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Ödeneğinin Artırılmasına İlişkin Düzenleme Ek Bütçe Teklifi Metninden Çıkarıldı

ANKA - Güncel
 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Ödeneğinin Artırılmasına İlişkin Düzenleme Ek Bütçe Teklifi Metninden Çıkarıldı

TBMM Genel Kurulu’nda, Cumhurbaşkanı ödeneğinin yüzde 20,2 artırılmasını öngören düzenleme, 2022 yılı ek bütçe teklifi metninden, AKP grubunun önergesi ile çıkarıldı.

TBMM Genel Kurulu'nda, Cumhurbaşkanı ödeneğinin yüzde 20,2 artırılmasını öngören düzenleme, 2022 yılı ek bütçe teklifi metninden, AKP grubunun önergesi ile çıkarıldı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından TBMM'ye sunulan, 2022 yılı bütçesine ödenek eklenmesine ilişkin kanun teklifinin görüşmeleri sürüyor.

AKP Grubu'nun önerisi ile Cumhurbaşkanı ödeneğinin yüzde 20,2 artırılmasına öngören düzenleme, kanun teklifi metninden çıkarıldı. AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş beş AKP milletvekilinin imzasıyla verilen önergenin gerekçesinde şu ifadeler yer aldı:

"Bu önerge ile Cumhurbaşkanı ödeneğinin yüzde 20,2 oranında artmasını düzenleyen ifadenin madde metninden çıkarılması ve Cumhurbaşkanı ödeneğinde artış yapılmaması amaçlanmaktadır."

Madde kabul edildi.

ERDOĞAN, "CUMHURBAŞKANI ÖDENEĞİYLE İLGİLİ MADDENİN KANUN METNİNDEN ÇIKARTILMASINI TALEP EDİYORUM" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından yaptığı açıklamada, şunları söylemişti:

"Bizim sistemimizde Cumhurbaşkanı maaşı aynı zamanda emekli milletvekilleri ve eski cumhurbaşkanları ile merhum cumhurbaşkanlarının hak sahibi ailelerine yapılan ödemelerin de göstergesidir. Yani mesela Sayın Kılıçdaroğlu'nun aldığı iki maaştan biri olan emekli milletvekili maaşı, Cumhurbaşkanı ödeneğine endekslidir. Yol açacağı mağduriyetler sebebiyle maaşımızla ilgili bir tasarrufta bulunmamız mümkün olmuyordu. Ancak, son ek bütçe görüşmelerinde muhalefet tarafı işi öylesine zıvanadan çıkardı ki artık bu mihneti daha fazla taşımamız mümkün değildir. Bunun için buradan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir çağrıda bulunmak istiyorum; ek bütçenin Genel Kurul'daki görüşmelerinde Cumhurbaşkanı ödeneğiyle ilgili maddenin kanun metninden çıkartılmasını talep ediyorum. Sayın Kılıçdaroğlu başta olmak üzere, bu sebeple hiç kimsenin mağduriyete uğramaması için de gündeme gelecek ilk kanun teklifinde emekli milletvekillerinin maaşlarının başka bir formüle göre düzenlenmesi yerinde olacaktır."

ANKA / Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title