Cumhurbaşkanı'na Hakaret Eden Sosyal Medya Hesap Yöneticisi Gözaltına Alındı
Emniyet Genel Müdürlüğü, Instagram'da Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği belirlenen A.K'nin Antalya'da gözaltına alındığını açıkladı. A.K. hakkında hukuki işlem başlatıldı.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği belirlenen sosyal medya hesabı yöneticisinin Antalya'da gözaltına alındığını bildirdi.
EGM'den yapılan açıklamada, İnstagram sosyal medya platformunda "ilavetv.07" rumuzlu hesap yöneticisi A.K'nin, bir röportaj sırasında Cumhurbaşkanı'na yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığının belirlendiği kaydedildi.
A.K'nin Antalya Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından gözaltına alındığı ve hakkında hukuki işlem başlatıldığı belirtildi.
Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel