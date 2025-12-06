Tunus Cumhurbaşkanı Said, ülkesinin dış manevralara rağmen bağımsızlığını savunacağını söyledi

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkesinin, "dışarıdan gelen tüm manevra ve düzenlemelere rağmen" bağımsızlığını ve iradesini savunacağını söyledi.

Tunus Cumhurbaşkanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşıma göre, Cumhurbaşkanı Said, Tunus Genel İşçi Sendikasının (TGİS) kurucusu Ferhat Haşşad'ın öldürülmesinin 73'üncü yılında başkent Tunus'taki kabrini ziyaret etti.

Ziyaret sırasında konuşan Said, "Tunus'un insansız bir ülke değil, özgür yaşamak isteyen bir halk olduğunu tüm dünyanın duymasını istiyoruz." dedi.

Said, "Yurtseverlerin birçoğu vatanımızı, bağımsızlığımızı, onurumuzu, irademizi, onurumuzu savundu ve biz de dışarıdan gelen bütün manevralara ve düzenlemelere rağmen bunu başaracağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Said, ülkesinin yeni anayasaya göre ilerlediğini ve geriye dönüş olmadığını dile getirdi.

Avrupa Parlamentosu 27 Kasım'da, gazeteciler ve muhalif siyasi aktivistlerin tutukluluğunun devam ettiği Tunus'taki yönetimi, ülkedeki insan hakları konusunda eleştirmişti.

Cumhurbaşkanı Kays Said de aynı gün Avrupa ülkelerinin ülkesinin içişlerine karışmasını kabul edemeyeceklerini söylemiş ve Tunus'u ilgilendiren konuların Avrupa parlamentosuna taşınmasının ulusal egemenliğe yönelik açık bir müdahale olduğunu ifade etmişti.

Tunus'ta 2023'te başlayan operasyonlarla aralarında eski Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi'nin de olduğu onlarca siyasetçi, gazeteci, aktivist, hakim ve iş insanı "devlet güvenliğine komplo kurmak" suçlamasıyla tutuklu yargılanıyor.

Haşşad, 1946 yılında Tunus Genel İşçi Sendikası'nı kuran siyasi ve sendika lideriydi. Ülkede 1881 - 1956 yılları arasında Fransız işgaline karşı yürütülen direniş hareketi döneminde "Kızıl El" adlı bir Fransız çetesi tarafından 5 Aralık 1952'de, Tunus'un güney banliyölerindeki evinde öldürülmüştü.