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Fırat Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesinin adı değiştirildi

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Cumhurbaşkanı Kararı ile Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesinin adı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi olarak değiştirildi. Ayrıca Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'ne bağlı Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Harran Üniversitesi'ne bağlı Turizm Fakültesi kuruldu. Aydın İktisat Fakültesi ve Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu ise kapatıldı.

Bazı fakültelerin kurulması ile fakülte ve yüksekokulun kapatılması, Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesinin adının değiştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesinin adı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi olarak değiştirildi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesine bağlı Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Harran Üniversitesine bağlı Turizm Fakültesi kuruldu.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesine bağlı Aydın İktisat Fakültesi ile Harran Üniversitesine bağlı Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu kapatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Fırat Üniversitesi Harran Aydın Güncel Haberler

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