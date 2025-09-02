Cumhurbaşkanı Faye: Afrika, Dünyayı Beslemeye Yardımcı Olabilir

Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye, Afrika'nın, tüm dünyayı beslemeye yardımcı olabileceğini söyledi.

Faye, Senegal'in başkenti Dakar'da düzenlenen Afrika Gıda Sistemleri Forumu'nun açılış oturumunda konuştu.

Afrika'nın gıda konusunda kendi kendine yeterlilik için "ihtiyacı olan her şeye" sahip olduğunu belirten Faye, "Afrika, tüm dünyanın beslenmesine yardımcı olabilir." dedi.

Faye, gençlerin tarımsal dönüşümün merkezinde yer alması gerektiğini vurgulayarak, "Dünyadaki ekilebilir arazilerin yüzde 65'ini, yaratıcı bir gençliği ve muazzam kaynakları elinde bulunduran kıtamız, gıda bağımsızlığını inşa edecek varlıklara sahip." ifadesini kullandı.

Afrika'yı gıda güvenliğini sağlamak için "kendisine güvenmeye ve çözüm odaklı bir yaklaşım benimsemeye" çağıran Faye, bunun için su yönetimi, inovasyon, yerel işleme ve Afrika içi ticarete büyük yatırımlar yapılması gerektiğini kaydetti.

Kıta genelinde sürdürülebilir ve kapsayıcı tarımsal gıda sistemlerini teşvik etmek için paydaşları bir araya getirmeyi amaçlayan Afrika Gıda Sistemleri Forumu, 5 Eylül'e kadar devam edecek.