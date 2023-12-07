Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 40'ıncı yılı dolayısıyla KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın çektiği fotoğrafların yer aldığı bir sergi açıldı. Tatar, Kıbrıs Türk halkının dışlanmasının insan haklarına aykırı olduğunu belirtti.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 40'ıncı yılı dolayısıyla, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın kendisinin çektiği fotoğrafların yer aldığı 'Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın objektifinden KKTC Fotoğraf Sergisi' açıldı. Açılışta konuşan Tatar, 'Kıbrıs Türk halkı medeni dünyanın bir parçasıdır. Dolayısıyla Kıbrıs Türk halkını farklı siyasi emellerle dışlamaya, izole etmeye, ambargolarla ekonomik potansiyelimizi yıpratmaya yönelik her türlü hareket insan haklarına aykırıdır' dedi.

KKTC'nin kuruluşunun 40'ıncı yıl dönümünde 'Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Objektifinden KKTC Fotoğraf Sergisi', İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yeni Cami Hünkar Kasrı'nda açıldı. Açılış törenine, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ve çok sayıda davetli katıldı. Sergide Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın çektiği, KKTC'nin tarihi yerleri, doğal güzellikleri, kültür-sanat ve gastronomi zenginliğini yansıtan 29 kare yer alıyor.

'KKTC'Yİ TANITMA VE SANATA VE KÜLTÜRE VERDİĞİMİZ ÖNEMİ GÖSTERMESİ AÇISINDAN ÖNEMLİ'

Açılışta konuşan Tatar, 'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin çok güzel doğasını, çevresini, kültürünü İstanbul'un böylesi güzide bir mekanında sergilemeniz tabi ki bizim için çok anlamlı ve değerlidir. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Bugün açılan sergi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 40'ıncı yıl dönümünde hep birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sahip çıkma, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni daha fazla tanıtma, sadece güzellikler değil aynı zamanda sanata ve kültüre verdiğimiz önemi göstermesi açısından önemli' dedi.

'KIBRIS TÜRK HALKI MEDENİ DÜNYANIN BİR PARÇASIDIR'

Tatar, 'Buradan bütün dünya devletlerine, insanlığa da seslenmek istiyorum, Kıbrıs Türk halkı medeni dünyanın bir parçasıdır. Dolayısıyla Kıbrıs Türk halkını farklı siyasi emellerle dışlamaya, izole etmeye, ambargolarla ekonomik potansiyelimizi yıpratmaya yönelik her türlü hareket insan haklarına aykırıdır' diye konuştu.

KKTC'NİN TÜM GÜZELLİKLERİNİ GÖRME İMKANI BULACAĞINIZA İNANIYORUM

İTO Başkanı Şekib Avdagiç ise, 'Bizler sayın cumhurbaşkanımızın fotoğrafa olan tutkusunu biliyoruz. Dolayısıyla KKTC fotoğraflarına yönelen yaklaşımı gösteren bu sergide de KKTC'nin tüm güzelliklerini görme imkanı bulacağınıza inanıyorum' ifadelerini kullandı.