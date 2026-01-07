Haberler

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Türk Dünyası Gençlik Vakfı yönetimini kabul etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türk Dünyası Gençlik Vakfı yöneticileriyle bir araya gelerek, vakfın çalışmaları hakkında bilgi aldı. Görüşmede gençlerin ortak geleceğine dair projeler konuşuldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türk Dünyası Gençlik Vakfını (TDGV) yönetim kurulu üyeleriyle görüştü.

KKTC Cumhurbaşkanlığının açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Erhürman, TDGV Kurucu Genel Başkanı Ramazan İzol ile vakıf yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Görüşmede Erhürman, KKTC'de vakıf üyelerini kabul etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, TDGV'nin yürüttüğü çalışmalar ve faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.

İzol da TDGV'nin, Türk Dünyası ve akraba toplulukların yaşadığı ülkelerde gençlerin bütünleşmesi ve ortak gelecek inşasını hedefleyen uluslararası gönüllü gençler topluluğu olduğunu belirtti.

TDGV'nin zaman içerisinde tüm ülkelerde teşkilatlanmasını amaçladıklarını kaydeden İzol, Türk Dünyası gençlerinin ortak sesi olmayı hedeflediklerini bildirdi.

KKTC Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Mustafa Ergüven'in de hazır bulunduğu görüşmede, ziyaret anısına Cumhurbaşkanı Erhürman'a hediye takdim edildi.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
Suriye ordusu, YPG'yi silme harekatı başlattı

YPG'yi silme harekatı başladı! Kent bombalanıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galaya damga vuran anlar: Kameralara aldırış etmeden tacize devam etti

Kameralar önünde taciz skandalı
Gümüşhane'de akademisyen evinde ölü bulundu

Sınava gelmeyince gerçek ortaya çıktı! Akademisyen evinde ölü bulundu
TFF, bahis oynadığı tespit edilen 108 teknik sorumluyu PFDK'ya sevk etti! Tanıdık isimler de var

108 teknik direktör PFDK'ya sevk edildi! Çok tanındık isimler de var
Ünlü siyasetçinin gelininden zehir zemberek sözler! Kayınvalideden imalı yanıt geldi

Ünlü siyasetçinin gelininden zehir zemberek sözler
Galaya damga vuran anlar: Kameralara aldırış etmeden tacize devam etti

Kameralar önünde taciz skandalı
8 yıllık karısının ihanetini yıllar sonra öğrenen adam: İki kişiyle ilişkiye girmiş

8 yıllık karısının ihanetini yıllar sonra öğrenen adam
TFF ülkede deprem etkisi yaratan olaya el attı: Hepsi kapatılacak

TFF ülkede deprem etkisi yaratan olaya el attı: Hepsi kapatılacak