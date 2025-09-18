Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST 2025'e Katılacak

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yarın Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2025'e katılacağını belirterek, "Tüm vatandaşlarımı bu gurur ve heyecanı birlikte yaşamak için #TEKNOFEST'i ziyaret etmeye davet ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nsosyal hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Yarın dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'e katılmak üzere Atatürk Havalimanı'nda olacağım. Başta genç kardeşlerimiz olmak üzere tüm İstanbullu hemşehrilerimi, tüm vatandaşlarımı bu gurur ve heyecanı birlikte yaşamak için TEKNOFEST'İ ziyaret etmeye davet ediyorum" dedi.