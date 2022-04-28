Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'a hareketinden önce basın toplantısı düzenledi: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimi ve Gezi Parkı olayları davasında mahkemenin Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermesine ilişkin CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in sözleriyle ilgili, "Avukatlarımız davaları açacaklar. Bunlar manevi tazminat davalarıdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'a hareketinden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın toplantısı düzenledi, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin Rusya-Ukrayna müzakere sürecine ilişkin "Bölgede barış yakın mı?" sorusu üzerine Erdoğan, bölgede barışın yakın olması temennisinde olduklarını vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Türkiye'ye geldiğini hatırlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bizimle görüşmeyi yaptıktan sonra Moskova'ya geçti ve Sayın Putin'le yaptığı görüşme, Lavrov'la yaptığı görüşmelerin de olumlu geçtiği istikametinde. Sayın Guterres görüşmeden sonra beni tekrar aradı ve görüşmelerin olumlu olduğu istikametinde bana bilgiler verdi. Dün de Sayın Putin'le yaptığımız görüşmede Putin de aynı kanaatleri ifade etti. ve bu tür, Birleşmiş Milletler'in devreye girmesinin gelecek açısından olumlu olduğu kanaatini o da serdetti. Hepsinden öte zaten Sayın Putin'in arama gerekçesi malum Rusların Amerika'daki bir vatandaşlarının orada esir alınması ve Amerika'nın da Moskova'da bir vatandaşlarının aynı şekilde esir alınması. ve her ikisinin takasıyla alakalı biz devreye girdik. Milli İstihbarat Teşkilatımızın devreye girmesi neticesinde Ankara'da bu takas gerçekleşti.

Bunun için Sayın Putin bize aynı zamanda bir teşekkürde bulundu. ve 'Sizlerin bu konularda attığınız adımlara inanıyoruz, güveniyoruz ve bu son adımda bizim için gerçekten çok çok olumlu bir gelişme oldu ve bundan dolayı teşekkür için aradım.' dedi. 'Bundan sonra da yine sıkı temas halinde olalım ve bu süreci olumlu şekilde neticelendirelim' dedi."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mahkemenin Osman Kavala'ya hapis cezası vermesine ilişkin CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in sözleri ile kararın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) taşınacağı tartışmalarına yönelik değerlendirmesinin sorulması üzerine, şunları kaydetti:

"Bu zatın ifadeleri tamamıyla şu anda milletvekili olduğu için cezai bir durum belki olmayacak ama en azından manevi tazminat noktasında başındaki ağa babası nasıl Man Adası olaylarından bedel ödediyse, tabii aynı durum şimdi bunun için de avukatlarımız davalarını açıyorlar. Sadece bu değil. Bunlarla beraber aynı şekilde hareket eden, ağzı bozuk tipler kimlerse bunların hepsine avukatlarımız davalarını açacaklar. Bunların içerisinde dokunulmazlığı olmayanlar var, olanlar var. Tabii olmayanlar için cezai davalar açılabilir ki avukatlarımız bunların çalışmasını yapıyorlar.

Adı Özgür ama soyadı çok garip olan bu zatla ilgili de şu anda avukatlarımız davaları açıp, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'na hakaret yapılabilir mi, yapılamaz mı? Bunu demek ki ders almamış. Şimdi avukatlarımız davaları açacaklar. Bunlar manevi tazminat davalarıdır. AİHM'le ilgili olan konularda, bunlar uluslararası hukuku da bilmiyorlar. Artık AİHM'lik iş kalmadı, bitti o iş. Neden bitti? Çünkü burada hüküm giydi."

Kavala'nın hüküm giydiği için bu işin artık AİHM'le alakası olmadığını vurgulayan Erdoğan, "AİHM alacak, bakacak, edecek ama hüküm giydi diyecek. Bu işi artık masadan kaldıracak. Bu tabii ağırlaştırılmış bir müebbettir ve Türk yargısının vermiş olduğu bu karara yerlisi yabancısı herkes saygı duymak mecburiyetinde. Yani başka ülkelerin hukuku var da bizim ülkemizin hukuku yok mu? Şu anda bu hukuk çalışmaya başlamıştır ve Türkiye'de özellikle yerli Soros, Gezi olaylarının koordinatörlüğü sebebiyle devleti hiçe sayan, devletin kurumlarına saldıran bunun bedelini ödeyecektir. Olay bu." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin "Takasla ilgili konuştunuz. Diplomasi trafiğiniz devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştünüz. ABD Başkanı Joe Biden'a ile de bir görüşme olur mu?" şeklindeki soruya da, daha öncesinde gerekenleri Biden'ın kendisine söylediklerini kaydederek, "Yani sayın Putin zaman zaman beni arıyor, zaman zaman ben onu arıyorum. Eğer Biden da ararsa, Biden ile de tabii ki bu görüşmeyi yaparız. Dışişleri bakanım onların dışişleri bakanıyla görüşmelerini yapıyor. Bütün mesele burada kimin, ne zaman, kiminle görüşeceği meselesidir. Burada da ben yeri geldiğinde nasıl Putin'i arıyorsam, yeri geldiğinde Sayın Putin beni nasıl arıyorsa herhalde Biden'ın de bu süreci bu şekilde takip etmesi lazım." dedi.

(Bitti)