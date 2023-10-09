Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zincir marketlerimiz başta olmak üzere tüm esnafımızı, yapacakları indirimlerle, enflasyonla mücadelemize destek vermeye...
- Güncelleme:
Güncel Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zincir marketlerimiz başta olmak üzere tüm esnafımızı, yapacakları indirimlerle, enflasyonla mücadelemize destek vermeye davet ediyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zincir marketlerimiz başta olmak üzere tüm esnafımızı, yapacakları indirimlerle, enflasyonla mücadelemize destek vermeye davet ediyorum."
Kaynak: AA / Güncel