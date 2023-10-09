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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zincir marketlerimiz başta olmak üzere tüm esnafımızı, yapacakları indirimlerle, enflasyonla mücadelemize destek vermeye...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zincir marketlerimiz başta olmak üzere tüm esnafımızı, yapacakları indirimlerle, enflasyonla mücadelemize destek vermeye davet ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zincir marketlerimiz başta olmak üzere tüm esnafımızı, yapacakları indirimlerle, enflasyonla mücadelemize destek vermeye davet ediyorum."

Kaynak: AA / Güncel

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