Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zihinleri ve kalpleri kuşatacak kapsamlı adımlarla ülkemizi kadına şiddet ve kadın cinayetleri ayıbından kurtarmakta... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zihinleri ve kalpleri kuşatacak kapsamlı adımlarla ülkemizi kadına şiddet ve kadın cinayetleri ayıbından kurtarmakta...

AA - Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Zihinleri ve kalpleri kuşatacak kapsamlı adımlarla ülkemizi kadına şiddet ve kadın cinayetleri ayıbından kurtarmakta...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zihinleri ve kalpleri kuşatacak kapsamlı adımlarla ülkemizi kadına şiddet ve kadın cinayetleri ayıbından kurtarmakta kararlıyız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zihinleri ve kalpleri kuşatacak kapsamlı adımlarla ülkemizi kadına şiddet ve kadın cinayetleri ayıbından kurtarmakta kararlıyız"

AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Haberler

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