Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zihinleri ve kalpleri kuşatacak kapsamlı adımlarla ülkemizi kadına şiddet ve kadın cinayetleri ayıbından kurtarmakta...
AA - Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zihinleri ve kalpleri kuşatacak kapsamlı adımlarla ülkemizi kadına şiddet ve kadın cinayetleri ayıbından kurtarmakta kararlıyız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zihinleri ve kalpleri kuşatacak kapsamlı adımlarla ülkemizi kadına şiddet ve kadın cinayetleri ayıbından kurtarmakta kararlıyız"
AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel