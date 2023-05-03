Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zigana Dağı'nı geçilmez olmaktan çıkartan yeni Zigana Tüneli, bölgemizin her alandaki kalkınmasının sembollerinden biri...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zigana Dağı'nı geçilmez olmaktan çıkartan yeni Zigana Tüneli, bölgemizin her alandaki kalkınmasının sembollerinden biri olacaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zigana Dağı'nı geçilmez olmaktan çıkartan yeni Zigana Tüneli, bölgemizin her alandaki kalkınmasının sembollerinden biri olacaktır."
Kaynak: AA / Merve Yıldızalp - Güncel