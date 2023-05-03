Üye Girişi
Haberi Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Zigana Dağı'nı geçilmez olmaktan çıkartan yeni Zigana Tüneli, bölgemizin her alandaki kalkınmasının sembollerinden biri...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zigana Dağı'nı geçilmez olmaktan çıkartan yeni Zigana Tüneli, bölgemizin her alandaki kalkınmasının sembollerinden biri...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zigana Dağı'nı geçilmez olmaktan çıkartan yeni Zigana Tüneli, bölgemizin her alandaki kalkınmasının sembollerinden biri olacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zigana Dağı'nı geçilmez olmaktan çıkartan yeni Zigana Tüneli, bölgemizin her alandaki kalkınmasının sembollerinden biri olacaktır."

Kaynak: AA / Merve Yıldızalp - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Toros Dağları Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title