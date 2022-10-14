Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytinburnu Millet Bahçesi'ni gezdi Güncel Haberler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Zeytinburnu Millet Bahçesi'ni gezmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yolda gördüğü bir çocuğu sevmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlarla selamlaşması Hatıra fotoğrafı çekimi İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytinburnu Millet Bahçesi ve Buz... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Zeytinburnu Millet Bahçesi'ni gezmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yolda gördüğü bir çocuğu sevmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlarla selamlaşması Hatıra fotoğrafı çekimi İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytinburnu Millet Bahçesi ve Buz Adası Açılış Töreni'ne katıldı. Kaynak: AA / Güncel Recep Tayyip Erdoğan Zeytinburnu Güncel Haberler

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