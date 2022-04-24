Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile telefon görüşmesinde, Mariupol'de yaralı ve sivillerin tahliyesinin mutlaka sağlanması gerektiğini belirtti.
AA - Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile telefon görüşmesinde, Mariupol'de yaralı ve sivillerin tahliyesinin mutlaka sağlanması gerektiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile telefon görüşmesinde, Mariupol'de yaralı ve sivillerin tahliyesinin mutlaka sağlanması gerektiğini belirtti.
AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel