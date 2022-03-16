Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüşmesinde, süratle kalıcı ateşkes sağlanmasını amaçladıklarını, savaşın devamının kimseye faydası olmadığını...
AA - Zafer Fatih Beyaz - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüşmesinde, süratle kalıcı ateşkes sağlanmasını amaçladıklarını, savaşın devamının kimseye faydası olmadığını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüşmesinde, süratle kalıcı ateşkes sağlanmasını amaçladıklarını, savaşın devamının kimseye faydası olmadığını ifade etti.
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022
AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel