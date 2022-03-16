Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüşmesinde, süratle kalıcı ateşkes sağlanmasını amaçladıklarını, savaşın devamının kimseye faydası olmadığını... - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüşmesinde, süratle kalıcı ateşkes sağlanmasını amaçladıklarını, savaşın devamının kimseye faydası olmadığını...

AA - Zafer Fatih Beyaz - Güncel
 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüşmesinde, süratle kalıcı ateşkes sağlanmasını amaçladıklarını, savaşın devamının kimseye faydası olmadığını...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüşmesinde, süratle kalıcı ateşkes sağlanmasını amaçladıklarını, savaşın devamının kimseye faydası olmadığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüşmesinde, süratle kalıcı ateşkes sağlanmasını amaçladıklarını, savaşın devamının kimseye faydası olmadığını ifade etti.

AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Ateşkes, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title