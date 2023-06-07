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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy'e Kahovka Barajındaki patlamaya ilişkin oluşturulabilecek uluslararası komisyonla ilgili Türkiye'nin elinden geleni...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy'e Kahovka Barajındaki patlamaya ilişkin oluşturulabilecek uluslararası komisyonla ilgili Türkiye'nin elinden geleni...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy'e Kahovka Barajındaki patlamaya ilişkin oluşturulabilecek uluslararası komisyonla ilgili Türkiye'nin elinden geleni yapmaya hazır olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy'e Kahovka Barajındaki patlamaya ilişkin oluşturulabilecek uluslararası komisyonla ilgili Türkiye'nin elinden geleni yapmaya hazır olduğunu bildirdi

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Güncel Haberler

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