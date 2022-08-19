Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Zaporijya) Zelenskiy bizden Rusya'nın buradaki bütün mayın ve benzeri döşemeleri söküp alması ve bunun süratle ürkütücü... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Zaporijya) Zelenskiy bizden Rusya'nın buradaki bütün mayın ve benzeri döşemeleri söküp alması ve bunun süratle ürkütücü olmaktan çıkmasını özellikle istedi" Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Zaporijya) Zelenskiy bizden Rusya'nın buradaki bütün mayın ve benzeri döşemeleri söküp alması ve bunun süratle ürkütücü olmaktan çıkmasını özellikle istedi" Güncel Kaynak: AA / Ferdi Türkten Recep Tayyip Erdoğan Zaporijya Rusya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Zaporijya) Zelenskiy bizden Rusya'nın buradaki bütün mayın ve benzeri döşemeleri söküp alması ve bunun süratle ürkütücü... - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.