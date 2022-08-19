Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Zaporijya) Zelenskiy bizden Rusya'nın buradaki bütün mayın ve benzeri döşemeleri söküp alması ve bunun süratle ürkütücü...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Zaporijya) Zelenskiy bizden Rusya'nın buradaki bütün mayın ve benzeri döşemeleri söküp alması ve bunun süratle ürkütücü olmaktan çıkmasını özellikle istedi"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Zaporijya) Zelenskiy bizden Rusya'nın buradaki bütün mayın ve benzeri döşemeleri söküp alması ve bunun süratle ürkütücü olmaktan çıkmasını özellikle istedi"
Kaynak: AA / Ferdi Türkten - Güncel